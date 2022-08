Bertha Luján admite malas prácticas en Morena: “Las viejas costumbres antidemocráticas”

La presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, hizo una autocrítica por “las viejas costumbres antidemocráticas” presentes en las asambleas distritales del pasado fin de semana y llamó a la militancia a erradicarlas.

En entrevista para El Heraldo de México, la presidenta de uno de los órganos de dirección más importantes de Morena, consideró que, si bien las asambleas distritales para elegir a congresistas nacionales representaron un avance en el camino a la renovación del partido, también implicaron retrocesos por las prácticas antidemocráticas que, dijo, no se pueden negar.

Refirió que Morena tiene en su interior la cultura política del clientelismo, el corporativismo y el acarreo de gente con fines político-electorales que estuvo presente en las asambleas distritales.

Por ello, llamó a sus correligionarios a concretar y presentar formalmente las denuncias necesarias para que las irregularidades, y las prácticas que se vieron el sábado y domingo pasados, sean castigadas y se puedan erradicar del partido.

De acuerdo con reportes internos, Luján fue una de las 10 ganadoras en el Distrito 23 en Coyoacán, Ciudad de México, por lo que será parte del próximo Congreso Nacional.

¿Cómo vio el proceso para la renovación de partido?

Creo que en estos procesos siempre hay avances y retrocesos. Yo diría que un gran avance fue la participación de la ciudadanía… Tenemos entre dos y medio y tres millones de personas que llegaron a afiliarse… El reto es que estos miles de mexicanas y mexicanos se puedan organizar en sus comités.

¿Cómo califica los señalamientos durante estas asambleas distritales?

Lo negativo, lo que no se vio bien fue la cultura política que traemos cargando de décadas en la historia de nuestro país, de clientelismo, el corporativismo, del manejo de la gente con fines político-electorales, ahora sí que también está presente en Morena, el partido no es una isla, no es algo que esté aislado, que sea independiente de la realidad nacional, y creo que esa cultura política, ese corte que traemos, de alguna manera estuvo presente.

¿Se puede decir que predominaron estas prácticas?

No sé qué tanto, no lo puedo decir porque no tengo ese tipo de información, pero indudablemente que se dio, nosotros recibimos denuncias de diferentes lados, sobre compra del voto, acarreo, etcétera.

Se les debe seguir el cauce institucional a estas denuncias, que tenga una repercusión completa en los resultados que tuvo la elección para que, de comprobarse que hubo gente que tuvo ese tipo de acciones antidemocráticas, definitivamente sea sancionada.

¿Qué se debe hacer para erradicar estas prácticas?

Sería un llamado para erradicarlas y lo primero que tenemos que hacer es concretar nuestras denuncias, resolverlo para el futuro, erradicando la impunidad, si hay sanciones vamos caminando por un sendero que nos lleve a una mayor atención, a la construcción de una democracia real al interior de Morena.

PAL