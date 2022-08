Delfina Gómez se despide de la SEP: me voy contenta y agradecida

Con una voz entrecortada, Delfina Gómez Álvarez se despidió hoy de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que encabezó por 18 meses y ahora se dedicará a preparar su candidatura para el gobierno del Estado de México.

Aunque aún le quedan unas horas en el cargo, la mexiquense se presentó en la conferencia de prensa mañanera para dar un reporte del inicio del ciclo escolar y aprovechó para agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador la oportunidad de ser una mujer y maestra al frente de la SEP.

"A nombre de mi familia, amigos y compañeros agradecemos porque me dio la oportunidad, le dio la oportunidad a una maestra, a una mujer y una persona, que en otras circunstancias no hubiera sido posible, como me decían algunos una maestrita, sí con mucho orgullo".