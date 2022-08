AMLO asegura blindar a la CFE antes de 2024: "le estaban quitando todo"

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que antes de que termine su gobierno se blindará a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para evitar su privatización.

En breve entrevista al término del “Encuentro con trabajadores de la CFE, Iluminando y comunicando a México, Internet para todos”, señaló que ya se siente mejor de su malestar de garganta que presenta desde el jueves.

-Presidente ¿cómo le hará para que no privaticen nada de la CFE?, ¿un decreto?, se le cuestionó.

-Voy a buscar la forma, pero no vamos a permitir que regrese la política privatizadora porque lo hizo mucho daño a México tanto en el petróleo, la industria eléctrica, el agua, todos los recursos naturales no se deben de privatizar, acotó.

En el evento, el presidente López Obrador aseguró que de continuar con la figura del auto abasto, que la Suprema Corte calificó de ilegal— la CFE no hubiera aguantado ni siquiera este sexenio

En las instalaciones de la Gerencia Regional de Transmisión Occidental de la Comisión y ante cientos de trabajadores electricistas, manifestó que buscará el mecanismo legal para evitar cualquier intento de privatización.

Con una voz menos ronca y en un discurso de casi 46 minutos, recordó que al inicio de su gobierno se reunió con empresas extranjeras, como la española Iberdrola, para explicarles que se terminaron los privilegios en el sector y se rescataría a empresas del estado como CFE y Pemex.

TE PUEDE INTERESAR: Prisión preventiva enfrenta a poderes; difieren AMLO y PJF

“Fíjense lo que nos hicieron, una vez vino a hablar con nosotros el presidente del Consejo de Iberdrola, estuvimos con el licenciado Barlett y le dijimos ya cambio esto, ya sonó la Alarma, la campana y no pueden seguir con lo mismo, no, pero que nosotros tenemos contratos y que debemos de mantener la preferencia en el despacho y el llamado de auto abasto, si le seguíamos con esa política no exagero, no iba a aguantar la CFE ni este sexenio, iban a quebrar por completo, le estaban quitando todo, ni siquiera había condiciones de igualdad”, indicó