AMLO: El INE se están convirtiendo en el instituto de la censura

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) se está convirtiendo en “en instituto de la censura”, tras imponer multas a periodistas por publicaciones en redes sociales.

“Es extralimitarse, no le corresponde al INE multar a un periodista. Es un exceso, ya se están convirtiendo en el Instituto de la censura”, dijo este miércoles en la conferencia Mañanera en Palacio Nacional.

La posición del presidente de la República al ser cuestionado sobre multas varios ciudadanos, entre ellos al director del portal Sin Linea Mx, Erick Gutiérrez, por supuestamente criticar a una diputada perredista.

“Si se necesita cooperar para pagar la multa yo ayudo. Ahorita no tengo aquí, peor buscaría yo de mis ahorros, le pediría yo a Beatriz que me adelantara el domingo”, dijo.

En el INE están molestos

El mandatario federal señaló que en el INE "están muy obnubilados, fuera de sí, muy molestos”:

“Qué les puede preocupar un Twitter, un mensaje, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Yo tengo el primer lugar a nivel nacional en ataques, y no pasa nada, nada, nada absolutamente. Al contrario, como decía Ponciano Arriaga, entre más me golpean más digno me siento”.

“Cuando empiecen a decir de que ya hablo de corrido y que soy muy consecuente, muy articulado, muy inteligente y que ya hasta se me está poniendo negro el pelo y que me estoy viendo muy fuerte y joven entonces eso sí me preocupa mucho, pero si siguen atacando pues es que vamos bien. Y además, vamos muy bien, la gente está muy apoyadora”, dijo.

SIGUE LEYENDO:

AMLO: Oposición se porta bien comparado con el acoso contra Trump y otros políticos

Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González se suma a la 4T

RMG