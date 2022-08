Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González se suma a la 4T

Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que cuando termine su periodo como gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González se incorporará a su gobierno.

Sin embargo, no detalló el puesto. Así, ya sumarían cuatro ex mandatarios de oposición que se integran a la cuarta transformación.

Durante la conferencia de prensa se le cuestionó al primer mandatario si ha estado en pláticas con el gobernador Carlos Joaquín para invitarlo formalmente a su gobierno. López Obrador declaró “sí va a trabajar con nosotros Carlos Joaquín”.

-¿Ya se sabe dónde iría?, se le cuestionó.

-Todavía, sí, ya va a trabajar, nos va a ayudar, dijo.

-¿Va a incorporar a los cinco gobernadores salientes a su gobierno?, se le insistió

-En este caso, en este caso y no sé todavía en qué situación van a quedar los demás, además depende de cada quien, pero en el caso de Carlos Joaquín, sí, acotó.

De los gobernadores salientes que se integraron a la cuarta transformación está Quirino Ordaz, ex mandatario de Sinaloa y embajador de México en España; Claudia Pavlovich, ex gobernadora de Sonora y cónsul de México en Barcelona; así como Carlos Miguel Aysa, ex mandatario de Campeche y embajador de nuestro país en República Dominicana.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, ha declarado que no buscaría encabezar una embajada de México en el exterior, por sus aspiraciones presidenciales.

RMG