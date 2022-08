Samuel García: No dejamos de atender la violencia contra las mujeres en Nuevo León

El combate a la violencia contra las mujeres en Nuevo León es una de las prioridades del gobierno, aseguró el mandatario estatal, Samuel García Sepúlveda.

En la Segunda Sesión Ordinario 2022 del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, García Sepúlveda insistió que hoy más que nunca se tiene que trabajar en equipo para estar a la altura del reto.

“No hemos descansado ni un solo momento, no hemos dejado de trabajar para atender todos los casos de violencia contra las mujeres, no es tarea fácil, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados como lo hicieron los gobiernos anteriores.

Es momento de que sigamos trabajando en equipo, sin obstáculos, porque nuestras mujeres no merecen escuchar pretextos ni excusas, sino todo lo contrario, un sistema que realmente las apoyo”, mencionó el mandatario.