Enrique Vargas del Villar es un líder y sabe dar resultados, asegura Mauricio Vila

Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, brindó su respaldo a las aspiraciones de Enrique Vargas del Villar durante el "Encuentro con militantes y simpatizantes de Acción Nacional".

El líder local aseguró que el coordinador de los diputados locales ha demostrado su capacidad para ser un líder, dar resultados y ganarse el cariño de la gente.

Aseguró que el paso por el político en Huixquilucan rindió frutos como lo han hecho gobiernos como el de Diego Sinhue en Guanajuato o el de Mauricio Kuri en Querétaro.

Economía, seguridad y apoyo a las mujeres son los temas que deben seguir siendo una prioridad, así lo aseguró el gobernador durante su intervención.

"No hay cosa que sea imposible, que no hay nada que sea demasiado difícil, que no hay reto que no podamos lograr los panistas", dijo.