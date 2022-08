Viruela del mono en México: cronología de su avance estado por estado | MAPA

La viruela del mono en México se ha propagado por nueve estados, el 1 de agosto se confirmó en Michoacán el primer contagio de esta enfermedad que suma en el país 60 casos, según dio a conocer Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien además indicó que esta enfermedad no es de rápida propagación, por lo que no representa un riesgo para los mexicanos.

La Secretaría de Salud confirmó 60 casos en el país, 35 en la Ciudad de México; 13 en Jalisco; 2 en el Estado de México; 2 en Nuevo León, y 2 en Veracruz. Baja California, Colima, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Michoacán y Tabasco registran un paciente, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia internacional por le brote de viruela del mono que suma más de 16 mil contagios en todo el mundo.

México se encuentra en el lugar 20 a nivel internacional de países donde se han registrado contagios de esta enfermedad, mientras que en América Latina, se posiciona detrás de Brasil y Perú en número de casos confirmados de la enfermedad infecciosa, que se ha propagado principalmente entre hombres homosexuales y bisexuales.

Los síntomas de Francisco comenzaron después de regresar a su hogar en la Ciudad de México desde California a finales de junio. Comenzó con dos granos en los glúteos, pero una semana después tenía lesiones por todo el cuerpo, la boca tan llena de llagas que apenas podía hablar o beber agua. "El dolor fue inexplicable, catastrófico", afirmó Francisco en su breve testimonio.

Francisco es uno de los al menos 60 infectados de viruela símica o del mono que se han confirmado en México, un número que los expertos creen que podría ser mayor. "No estamos viendo que se tomen las medidas necesarias, ni que se le dé la importancia necesaria a la viruela del mono", dijo el doctor Sergio Montalvo, especialista en salud sexual en la Ciudad de México.

Tras el comunicado de la OMS, la Secretaría de Salud de México publicó su primer consejo relacionado con viruela del mono desde que el país confirmó el primer caso en mayo, un hombre de 50 años que vive en la Ciudad de Nueva York pero que se atiende en la Ciudad de México.

"En estos dos meses ya pudimos haber tenido avances importantes", dijo Ricardo Baruch, investigador en salud LGBT+ que ayudó a organizar una protesta en la Ciudad de México la semana pasada para exigirle al Gobierno que haga más esfuerzos de prevención, especialmente en el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres (HSH).

Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine encontró que el 98% de las infecciones en el brote actual fuera de África se encuentran entre hombres homosexuales y bisexuales, por su parte las autoridades sanitarias mexicanas han evitado hacer hincapié en los riesgos para este grupo.

"No quieren crear estigma, pero si no hablan de ello, las medidas no se van a centrar en nosotros", dijo Baruch.