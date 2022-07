Viruela del mono en México: MAPA de los ESTADOS donde han aumentado los casos

Fue el pasado sábado 28 de mayo cuando el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell dio a conocer el primer caso del Viruela del Mono en el país, el cual fue detectado en la Ciudad de México, desde entonces, hace dos meses, los casos confirmados se han multiplicado hasta sumar los 60, con corte a este martes 26 de julio.

El subsecretario de Salud destacó que se espera que se sigan presentando más casos: "Sesenta casos, nadie ha fallecido. Sólo unas pocas personas, cinco o seis hospitalizadas porque tenían inmunosupresión grave precisamente, pero en general todas las personas se recuperaron en aproximadamente 21 días", declaró López-Gatell hoy durante la conferencia mañanera.

Además, indicó que la viruela símica o viruela del mono es una enfermedad de muy baja letalidad y no se comporta como el Covid-19 respecto a su propagación y mortandad. "No es una enfermedad que se espere se vaya a propagar extensamente... no se va a comportar como Covid-19, no es de propagación universal o extensa, se presenta en pequeños brotes, en ciertas poblaciones clave", aseguró.

¿Qué estados han registrado casos de la Viruela del Mono?

En México no se han reportado muertes por esta enfermedad. FOTO: Especial

Los 60 casos confirmados de viruela símica en nuestro país se han registrado en once entidades, de los cuales el 78% se encuentran en la Ciudad de México y Jalisco, con 35 y 12 casos respectivamente, indicó la Secretaría de Salud federal.

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica precisó en un informe que del 13 de junio al 23 de julio pasado, se cuentan con pacientes en el Estado de México (2) Nuevo León (2), Veracruz (2), Baja California (1), Colima (1), Oaxaca (1), Quintana Roo (1), Sinaloa (1) y Tabasco (1).

En el mundo se han presentado casi 17 mil contagios por la viruela del mono, de los cuales, solo 5 personas han perdido la vida debido a que presentaban un cuadro de inmunosupresión grave, señaló Hugo López-Gatell.

OMS declara emergencia sanitaria de interés internacional el brote de Viruela del Mono

95% de los casos reportados a nivel mundial de la enfermedad se transmitieron a través de la actividad sexual. FOTO: Especial

El pasado sábado 23 de julio, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, declaró el brote de la viruela del mono emergencia sanitaria de interés internacional. Mediante una conferencia de prensa, la OMS emitió la decisión tras la segunda reunión del comité de emergencia sobre el virus, luego del aumento en los casos en todo el mundo.

Tan solo dos días antes un nuevo estudio en torno a la viruela del mono reveló que al menos el 95% de los casos reportados hasta el momento a nivel mundial de la enfermedad se transmitieron a través de la actividad sexual.

"Es importante subrayar que la viruela del mono no es una infección que se transmite sexualmente en sentido tradicional; puede transmitirse a través de cualquier contacto físico cercano”, declaró John Thornhill, autor principal de la investigación, en un comunicado.

John Thornhill destacó que hasta ahora los contagios están relacionados con la actividad sexual, pero no de manera exclusiva. De acuerdo con la investigación, en total, el 98% de las personas infectadas con esta enfermedad eran hombres gay o bisexuales, el 41% era VIH positivo y con una edad promedio de 38 años.

SIGUE LEYENDO:

¿Cómo se transmite la viruela del mono? | INFOGRAFÍA

Viruela símica en México: Secretaría de Salud detecta el virus en 11 estados

México presenta estrategia contra la viruela del mono: "Es de baja letalidad y no se comporta como el Covid"