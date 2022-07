México presenta estrategia contra la viruela del mono: "Es de baja letalidad y no se comporta como el Covid"

En la Mañanera, el titular de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que la viruela símica o viruela del mono es una enfermedad de muy baja letalidad y no se comporta como el Covid-19 respecto a su propagación y mortandad.

En Palacio Nacional, el subsecretario de la Secretaría de Salud también presentó la estrategia para combatir los probables casos de contagios por la viruela del mono en el país, la cual surgió desde principios de la década de 1970 en el continente africano.

"No es una enfermedad que se espere se vaya a propagar extensamente... no se va a comportar como Covid-19, no es de propagación universal o extensa, se presenta en pequeños brotes, en ciertas poblaciones clave", explicó.