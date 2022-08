Napoleón Gómez Urrutia: “Cada día es más complicado rescatar con vida los mineros de Coahuila”

Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero Metalúrgica, advirtió que se agota el tiempo para que los 10 mineros atrapados en Sabinas, Coahuila.

“Cada día que pasa es más complicado rescatar con vida a los mineros”, expresó en entrevista con Salvador García Soto en el programa A la Una de El Heraldo Media Group.

El también senador de Morena indicó que estos mineros operan en condiciones deplorables e insalubres. “Son explotaciones muy rudimentarias”, explicó y señaló que laboran casi en condiciones de esclavitud.

Detalló que los mineros están expuestos a un explosión, derrumbes, y, como en este caso, una inundación. “Por la necesidad, los trabajadores están dispuestos a entrar en estos pozos”, agregó.

“Es muy lamentable esta situación. Aunque no son miembros de nuestro sindicato, son compañeros mineros y nos solidarizamos con las familias por esta tragedia”, mencionó.

A su vez, el también presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado llamó a aplicar la ley para evitar estas catástrofes, así como a seguir con las reformas a las legislaciones sobre este tema.

Apuntó que esto es fundamental para conseguir una industria minero actualizada y avanzada en tecnología. “No todo es producción ni ganancia, ni utilidades”, señaló el legislador.

Por último, no compartió la idea de que lleguen rescatistas de otros países para ayudar en esta labor, pues argumentó que no conocen el terreno y tienen barreras con el idioma. “(En el Sindicato) tenemos rescatistas muy capaces, pero no nos han pedido ayuda”, comentó.

