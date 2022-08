Hermana de minero atrapado suplica que ya lo saquen: "Cada día que pasa es más doloroso"

A dos semanas del derrumbe en la Mina de carbón en Coahuila, en donde quedaron atrapados 10 mineros, Alicia Tijerina, hermana de Hugo, uno de los jóvenes que aún no ha sido rescatado, aseguró que ella y su familia tienen la esperanza de que lo rescaten vivo.

En entrevista con Javier Alatorre para El Heraldo Radio, dijo que si estuvieran vivos, por todo el tiempo que ha pasado, "entre ellos mismos se están matando, porque ya son dos semanas y no los pueden rescatar".

Compartió que su hermano Hugo tiene 29 años años y ya tiene varios años que se dedicaba a la actividad minera.

Recordó que otro de sus hermanos que se salvó y logró salir, fue quien avisó a la familia y después dieron parte a las autoridades.

"A mi me avisaron más tarde más tarde, porque eso pasó como a las 2:00 y a mí me avisaron como a las 3:00 o 4:00, fue mi hermana a mi trabajo y fue donde me avisó y yo me quedé en shock".

Reveló que ella se siente mal cada que ocurre un accidente en las labores de minería, ya que tres de sus cuatro hermanos y su esposo trabajan en ello.

Piden dejar actuar a los mineros rescatistas que saben. Foto: Cuartoscuro

Alicia agregó que hay mucha que está ayudando, pero no sabe de minería.

Y es que señaló, los militares están preparados para desgracias, pero desconocen de minería.

Aseguró que cuando ellos llegan a trabajar y ven que está lleno de agua, ellos de inmediato actúan y desahogan.

Finalmente, dijo que crearon una cuenta falsa en Facebook para pedir dinero supuestamente para las familias de los mineros atrapados.

"No, a mí me robaron mi foto, me robaron mi nombre, hicieron otra cuenta, pero yo no estoy pidiendo dinero ni mi familia, nadie, hasta ahorita está pidiendo dinero, la misma familia, los mismos amigos nos apoyan, pero nos dan director el dinero, no tengo tarjeta, no tengo estado de cuenta, no tengo nada de eso", apuntó.