Mantenían esclavizadas a 9 personas tzotiles en Nayarit

Detectaron a un grupo de 9 personas, entre ellas 2 menores de edad, provenientes del estado de Chiapas - del pueblo originario tzotzil- que eran víctimas de trata y obligadas a realizar trabajos de riesgo por más de 12 horas, sin ningún tipo de cuidado y seguridad social, en una frutería de la localidad conocida como la Cruz de Huanacaxtle en Punta de Mita, municipio de Bahía de Banderas.

Datos de la Fiscalía General del Estado de Nayarit refieren que estas personas fueron halladas a partir de un operativo relacionado con asuntos de otra índole, y que todo ocurrió al interior de una frutería conocida como Calidad Nayarit -que también podría estar involucrada en un asunto de corrupción de sexenios anteriores-.

En el lugar constataron que estas personas estaban asignadas y permanecían en condiciones insalubres e inseguras, por lo que fue detenido, y ahora vinculado a proceso Édgar "N" por el presunto delito de trata de personas en su modalidad de alojamiento y explotación laboral, con el agravente del número de personas y su origen étnico.

Vivían en condiciones insalubres e inseguras. Foto: Especial

"Asimismo, el indiciado permitía alojar a dichos trabajadores al interior de las instalaciones de su centro de trabajo, en lugares no aptos para ello, ya que había sobrepoblación, no contaban con camas, cobijas, ni almohadas y dormían sobre jabas o en cartones sobre el piso, al margen de que no se contaba con los permisos y licencias necesarios para el funcionamiento del negocio", informó la FGE.

Cabe destacar que en esta zona turística, corazón de la Riviera Nayarit, se asienta una comunidad chiapaneca importante en la localidad de Jarretaderas, luego de que años atrás vinieron a trabajar al sector de la construcción para los hoteles que se levantaron al rededor de las playas, aunque antes lo habían hecho a la construcción de las presas hidroeléctricas de Aguamilpa y El Cajón.

Sigue leyendo:

Esclavos de EU huyeron a México

Harvard: investigación revela que líderes y profesores esclavizaron a más de 70 personas