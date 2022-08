AMLO: "No tengo nada que temer"

Tijuana, Baja California.- “No tengo nada que temer, me siento muy seguro en Baja California y en todo México”, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de los actos de violencia en esta entidad y otros estados.

Afirmó que viaja sin escoltas, además de que no utiliza autos blindados.

En los alrededores de la Zona Militar 2, en donde se se realizó la Conferencia Mañanera, se colocaron vallas para controlar el acceso vehicular y peatonal. Además de que elementos del Ejército y la Guardia Nacional recorren la ciudad en vehículos artillados.

La semana pasada se registraron hechos violentos provocados por grupos criminales como la quema de carros y bloqueos.

Acompañado por la gobernadora Marina del Pila Avila (Morena) y por su Gabinete de Seguridad, rechazó que reforzará su seguridad.

-Presidente, lo vimos con más seguridad hoy en Tijuana que en otras ocasiones, ¿es por los hechos del viernes?

-No, no. No tuve seguridad.

López Obrador dijo que Llegó “al mismo hotel que llego desde hace 20 años. No voy a decir cual, pero llegué al mismo hotel, sin seguridad, no traigo escoltas, no traigo carro blindado. No tengo nada que temer, me siento muy seguro en Baja California y en todo México”.

Al concluir la conferencia de prensa matutina y tras desayunar con la mandatario estatal y los integrantes de su gabinete, el presidente inició su gira de fin de semana, trasladándose en un convoy de, al menos unas 10 camionetas. A su salida de las instalaciones militares se escuchó “Es un honor estar con Obrador”.

La Conferencia Mañanera se realizó en las instalaciones militares

