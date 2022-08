AMLO invita a expresidentes de México a Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los exmandatarios mexicanos a visitar Palacio Nacional, lugar que calificó de “más neutral”, para tomarse una fotografía.

Así respondió de forma irónica tras aceptar la propuesta del expresidente Vidente Fox para que los extitulares del Ejecutivo Federal se tomen una fotografía (excepto Enrique Peña Nieto).

De gira por Baja California

Sin pregunta de por medio y tras referirse a los señalamientos que hizo el senador Jaime Bonilla contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila por sus presuntos nexos con el narcotráfico, López Obrador dijo que "amor y paz, no pelearnos, no, no, no, miren que hasta el presidente (Vicente Fox) quiere que nos tomemos una foto”.

¿Se la va a tomar?, se le preguntó.

-Sí, cómo no, cuando se pueda, lo invito a Palacio, a los demás, a todos, que vayan allá, los invito, los invito a todos, a todos respondió.

Recordó que en política se pueden tener adversarios, no enemigos.

¿Cuál es el lugar más neutral? El Palacio Nacional Foto: Especial

Pidió que se pusiera en la pantalla el mensaje de Twitter de Fox en la que propone que los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, López Obrador y él se tomen una foto.

“¿Cuál es el lugar más neutral? El Palacio Nacional ¿o no es el Palacio del gobierno de la República?”, dijo.

“Demostremos qué México es primero, si ellos están de acuerdo yo los invito, y ahí nos tomamos la foto”, propuso.

