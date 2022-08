Anterior gobierno municipal de Sabinas aprobó extraer carbón de una zona de riesgo en la mina El Pinabete

Hasta 2019, el terreno en que se ubica la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, era considerado zona de riesgo, pero a cambio de un terreno, el gobierno municipal cambió el uso de suelo a extracción para explotar el carbón.

El entonces alcalde Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal –también, empresario minero–, los síndicos y regidores aprobaron por unanimidad esta modificación.

Ahora, en el terreno de El Pinabete están atrapados 10 trabajadores desde el pasado 3 de agosto.

En el punto 8 de la orden del día de la sesión de Cabildo del 5 de marzo de 2019, en poder de El Heraldo de México, se solicita el cambio de suelo de la “CIA. MINERA EL PINABETE S.A. DE C.V.” de ZR-HZ (zona de riesgo) a IE (industria extractiva). Alejandro Mendoza Quintanilla, director de Obras Públicas Municipales, firmó el oficio de cambio de uso de suelo.

“En referencia a la solicitud de cambio de uso de suelo presentado por la Cía. Minera El Pinabete S.A. de C.V., referente a un promedio ubicado al noreste de Sabinas, Coahuila, el cual cuenta actualmente con uso de suelo asignado en el Plan Rector vigente como ZR (zona de riesgo) y una superficie de cinco hectáreas, le informó a usted que esta dirección posterior a revisar detalles y una vez puesto a consideración y aprobación por unanimidad por el Consejo Desarrollo Urbano no ve inconveniente en validar a favor la solicitud”, expuso.

El alcalde presentó la solicitud y la exposición de motivos: “Hay que hacer hincapié con Héctor Omar Villarreal González. Él tiene unos terrenos en Agujita y no va a afectar el área. Él va a ser una mina subterránea (...) porque va hacer la extracción de mineral subterráneo y a cambio de esto él donó una vez un terreno que no está regularizado por una firma porque no se entendió con los gobernadores de apellido Moreira”, dijo el edil.

El cambio de uso de suelo fue avalada por todos los integrantes del Cabildo de Sabinas. (Crésitos: Especial)

DIO SU AVAL

Contador de profesión, el exalcalde de Sabinas, Coahuila, Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, ejerció al cargo de 2018 a 2020.

El también líder campesino fue candidato de Acción Nacional. Además de la agricultura, entre las actividades que hizo antes de llegar a la alcaldía está la extracción de carbón mineral.

