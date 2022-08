AMLO: Falta revisión para que funcionen mejor los consulados

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que hace falta una revisión del papel de los consulados de México en Estados Unidos para que “funcionen mejor” como defensores de los connacionales en ese país, ya que, "deberían estar cabildeando la aprobación de la reforma migratoria del presidente Joe Biden".

“Sí y yo estoy de acuerdo, que hace falta un análisis, una revisión para que funcionen mejor los consulados, y yo siento que debemos de defender a los migrantes. Tenemos asuntos pendientes, por ejemplo, hay un ofrecimiento de regularizar a migrantes que no se ha cumplido, está una iniciativa en el congreso de Estados Unidos, pero hay que estar demandando que se cumpla con ese compromiso (de Biden)”, dijo en la mañanera de Palacio Nacional.

El presidente de la República exigió que los consulados y políticos de origen mexicano en ese país deben hacer “que se respete a los mexicanos”, que son más casi 40 millones en ese país y que no se use el discurso antimexicano “para sacar votos o pretender sacar votos”.

Las declaraciones del mandatario se dieron tras ser cuestionado si planea recibir a representantes de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Contestó que los recibirá el canciller Marcelo Ebrard para que juntos comiencen un proceso de revisión en los consulados.

“Entonces ver exactamente si los cónsules están actuando adecuadamente, si se defiende a los migrantes, pero con profesionalismo, con objetividad, con la verdad, no con el quítate tú porque quiero yo, no con politiquería, porque me cae mal este cónsul y no me parece que esté. No, aquí eso no cuenta. Pero si el cónsul está haciendo mal las cosas, si no defiende a los migrantes, a nuestros paisanos, si no va a la oficina, si se la pasa de vacaciones, entonces sí”