Videoacademia Penitenciaria de México, la escuela virtual que instruye a presas en Edomex

Cuando salga del penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, Mariana dirigirá su taller de costura y trabajará para tener un restaurante, pues sabe que su pasado no la define y que se reunirá con su familia, de la que se separó hace 16 años.

Ella forma parte de las 400 internas mexiquenses formadas virtualmente en el programa de la Videoacademia Penitenciaria de México, de la fundación Plan B y el Sistema Penitenciario del Edomex.

Se trata de una escuela virtual que se transmite en ocho secciones femeniles de cárceles estatales, además de la de Nezahualcóyotl Sur, exclusiva para mujeres. Las horas impartidas son donadas por la sociedad civil.

Mariana inicia su rutina a las 5 de la mañana; después de arreglarse y abrir el taller de costura, toma sus clases de 10 a 12 horas. Desde hace dos años estudia y ha crecido académicamente y emocionalmente: “Procuro tomar clases para seguir aprendiendo el proceso de la flor, su siembra, los cuidados que debe tener y hacer arreglos florales; también todo lo referente a la superación personal”, compartió Mariana.

Su familia, entre ellas sus dos hijas, admiran la mujer en que se convirtió y la meta es que ellas se involucren. La Videoacademia, resaltó la interna, le ha permitido conocerse y saber por qué cometió malas decisiones, con el fin de crecer, pues buscará dirigir su taller y abrir un restaurante.

“Quiero tener mi crecimiento, no quedarme en el pasado, pues no me determina, vivo mi presente y de aquí en adelante”, declaró.