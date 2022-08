Patricia Mercado: "Al enemigo se le apaga con ideas y no con persecución

Ante los señalamientos que hace el diputado federal y dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas de persecución política a los opositores al régimen de la 4T, la senadora Patricia Mercado Castro llamó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a no replicar lo que él mismo vivió durante los regímenes panistas.

“El presidente sufrió persecución política cuando el gobierno de Vicente Fox y muchas personas nos expresamos que así no se apaga a un enemigo, se apaga con ideas, con propuestas”, expresó en entrevista, tras acudir al Foro de Consulta Ley de Movilidad para el Estado de San Luis Potosí en la capital potosina.

La legisladora de Movimiento Ciudadano llamó al gobierno federal a “tener mucho cuidado” en usar el poder y los instrumentos del estado en contra de sus opositores, porque “la oposición y la adversidad se mide en el tipo de gobierno que haces, en los resultados que tienes y no en eso”, indicó.

Por su parte, el senador potosino, Marco Antonio Gama Basarte señaló que la persecución política es una realidad en México y no solamente con “Alito” Moreno sino con muchos otros actores. "Es algo que no podemos permitir, sin meter las manos al fuego por ninguno, el que la deba la tiene que pagar, pero que se demuestre, no solamente que se difame que es lo que ha hecho este gobierno. Si hay las pruebas suficientes que se cumpla la ley”, enfatizó.

El ex panista ahora incorporado a la bancada de Movimiento Ciudadano lamentó que el gobierno de López Obrador esté más enfocado en confrontar y no en hacer uso efectivo de la ley. "Eso es parte de lo que demerita mucho en este momento las acciones que ha generado el gobierno de Andrés Manuel, respecto de la gente que piensa distinto a su partido”, ultimó.

Gama Basarte cuestionó las formas en las que ha actuado la administración obradorista

FOTO: Pepe Alemán

