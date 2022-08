Jalisco firma convenio para erradicar la trata y explotación sexual infantil 

Tres de cada 10 víctimas de trata son niños y en promedio son violados de 15 veces al día para posteriormente, servir para el tráfico de órganos cuando crecen y disminuye su rentabilidad, señaló Eduardo Verastegui, presidente honorario del Movimiento Viva México, dedicado a visibilizar y combatir la trata de personas y explotación sexual infantil.

En el Congreso de Jalisco se llevó a cabo la Firma del Convenio de Colaboración para la Erradicación de la Trata y la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco, en donde se destacó también que este tema debe ser abordado de forma interinstitucional y contar con el compromiso de todos los órdenes de gobierno para combatirlo.

En cuanto al tema de migración, la mitad de quienes cruzan el país son menores, lo que los convierte en víctimas de este delito. Además, las organizaciones calculan que el 60 por ciento de la pornografía mundial infantil se produce en México, y el aumento en el consumo de pornografía infantil aumento hasta en 117 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Trata de personas: México ocupa el tercer lugar a nivel mundial

Este tipo de convenios y foros, insistió Verástegui concientizan sobre este problema y llamó a los legisladores a revisar la propuesta actual, destinar recursos necesarios y la creación de albergues además de que por parte de la Fiscalía estatal se comprometen a establecer una dirección especializada en el tema.

Firma de convenio en Jalisco. Foto: Especial.

Endurecer sanciones a infractores

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez señaló que con esta firma se dará sustento a las reformas de leyes necesarias para endurecer sanciones desde el Congreso del Estado, la estructuración de operativos para detectar y desmantelar redes que se dediquen a la trata o explotación sexual infantil, así como llevar a la cárcel a quienes cometan estos delitos, y que con este convenio Jalisco cerró filas y trabajará unido contra esta problemática.

"En momentos en los que la violencia nos ha arrebatado la paz y la tranquilidad, tenemos que reflexionar y entender que no puede haber algo más aberrante que la violencia que lastima a nuestros niños. La lucha para prevenir y erradicar la trata y la explotación sexual infantil no inicia hoy en Jalisco, hemos trabajado a conciencia en el tema, hemos hecho un esfuerzo institucional enorme, pero que evidentemente no es suficiente. Esta lucha no inicia hoy en efecto, pero el día de hoy toma una nueva fuerza porque los siguientes pasos se tendrán que dar primero, de la toma de conciencia de la magnitud del problema".

Gobernador de Jalisco acudió al evento. Foto: Especial.

Refirió que el 60 por ciento de los casos de víctimas de trata o explotación sexual infantil los violadores son conocidos o familiares de los menores afectados.

“No es un desafío exclusivo del gobierno, no de los diputados, magistrados y jueces, es un desafío de la sociedad, porque dentro de las cifras de las que hablaba Eduardo habría que agregar una que a mí me parece importante, casi la mitad de las víctimas de trata infantil son producto de la acción de alguien conocido de la víctima, incluso familiares de la víctima; por eso tenemos que entender que hay retos como este en los que la participación de la sociedad civil es indispensable, gobierno o el sector público no puede solo ante un desafío de este tamaño”, expuso el gobernador.

Sobre este tema, autoridades del Gobierno de Utah, Estados Unidos, ofrecieron apoyo a Jalisco para trabajar de manera coordinada contra este mal social.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, José María Martínez, dijo que este convenio ayudará a hace visible el tema e impulsar la acción para su erradicación.

“Tenemos que hacer visible lo invisible. Tenemos que responder con acciones concretas para erradicar este grave problema que lastima a todas las familias jaliscienses y que nos lastima a todos como sociedad. No más impunidad, no más complacencias, simplemente no más abusos contra nuestras niñas, niños y adolescentes. Este acto no solo implica el protocolo de firmar, implica el compromiso de quienes hoy estamos aquí y le garanticemos a la sociedad nuestra voluntad con acciones firmes y contundentes para combatir este grave flagelo que atenta contra los sueños, metas y anhelos de todos nosotros y nuestras familias”, concluyó el diputado.

SIGUE LEYENDO

“Niños eran obligados a tener relaciones con sus padres”: víctima de secta narra el horror que vivió

Carpintero que instaló cámaras en la recámara de una menor fue vinculado a proceso

DRV