Cámara de Diputados aprueba solicitar informe de la administración de "Alito"

En una sesión accidentada, con acusaciones de ilegalidad y la ausencia de la mayoría de Morena, en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, se aprobó solicitar un informe pormenorizado sobre la administración en Campeche de Alejandro Moreno Cárdenas.

La propuesta que presentó Miguel Prado de los Santos, de Morena busca conocer los detalles de las observaciones e irregularidades en el ejercicio del gasto público federalizado, así como las acciones penales y administrativas ejercidas en el estado de Campeche, durante los ejercicios fiscales comprendidos entre el 16 de septiembre de 2015 y el 13 de junio de 2019.

Se aprobó, además, una propuesta para que el actual Fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia comparezca, el próximo martes 23 de agosto, ante la comisión, para que aclare y justifique aspectos vinculados con los resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior de la Federación, las cuentas públicas 2015-2019, en la que se determinó un daño al patrimonio de la hacienda pública, de 807 millones de pesos por el presunto robo de un equipo de espionaje.

Hiram Hernández, diputado del PRI, quien indicó que la justicia no debe ser selectiva y el combate a la corrupción debe ser frontal, expuso que, así como avalaron una investigación contra el dirigente nacional del PRI, quieren saber qué paso cuando Sales Heredia fue Comisionado Nacional de Seguridad, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Insisten que la justicia no debe ser selectiva. Foto: Especial

Desde el inició de la reunión, diputados de Morena, que no pertenecen a la comisión, señalaron que no había quórum para avanzar en el encuentro, aunque el presidente Pablo Angulo Briceño indicó que con 19 de los 37 legisladores que pasaron lista, incluso una de Morena, era legal la sesión.

Cuando se iba a votar la comparecencia de Sales Heredia, apareció vía virtual, el diputado Azael Santiago Chepi, quien pidió verificar el quórum de la reunión y calificó de ilegítima la reunión en la que los diputados de Morena y sus aliados, se encontraban ausentes.

Briceño Ángulo mencionó a los diputados que estaban presuntos, y señaló que incluso con la presencia de él, (Santiago Chepi), se fortalecía el quorum.

El legislador de Morena insistió en que la sesión era totalmente tramposa y ventajosa con el uso del sistema de votación, e intentando engañar y sorprender a quienes la veían en redes sociales.

A pesar de la exigencia y otras impugnaciones en las que se denunció que se violentaba el reglamento de la Cámara de Diputados y dejando un precedente parlamentario por la violación de la práctica parlamentaria, se aprobó por mayoría, la propuesta para que Renato Sales Heredia comparezca ante la Comisión de Vigilancia, el próximo martes 23 de agosto.

Antes de la discusión, ya se había aprobado una solicitud del diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera, para que la Auditoría Superior de la Federación dé un informe detallado sobre el organismo público descentralizado denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), durante el periodo 2019-2020.

Quien también se quejó fue la diputada Adela Ramos Juárez, quien dijo que presentará una denuncia contra su coordinador Ignacio Mier, quien la dio de baja de la Comisión de Vigilancia, apenas el martes, aunque debido a que ya había sido convocada, se le permitió participar en esta sesión.

La diputada federal indicó que luchará para mantener su lugar, a pesar de la acción de Mier Velasco, y aunque reconoció que habrá represalias en su contra, será congruente con sus ideales con la razón y lo justo para ocuparse del tema de la corrupción, lo que es su responsabilidad como legisladora.

“Jamás me prestaré a las complicidades. Nunca seré comparsa de acuerdos oscuros. Estoy aquí, humildemente contribuyendo al bienestar de mi país, a la transformación de mi querido México bajo mi responsabilidad. Sé que me va a traer consecuencias, pago de facturas, pero sí dejar claro a mi país y a mi pueblo que, me debo a la lealtad a mis ideales y que siempre haré lo correcto, siempre estaré de parte de la justicia”, afirmó.