AMLO prevé que los homicidios bajarán 15% para finales de 2022

El gobierno federal prevé que a finales del 2022 baje en 15 por ciento la cifra de homicidios en todo el país con respecto a 2019, primer año de la presente administración, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que llevamos de este año nos indica que vamos, hasta ahora, con una variación del 10, pero calculamos que podemos llegar al 15 por ciento a finales de año, de disminución, entonces ahí vamos”, dijo durante la Mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

El mandatario federal presumió que la disminución de delitos como homicidio, feminicidio, robo y secuestro, presentando gráficas con cifras. “Y no es para picarles la cresta a los conservadores ni es tengan para que aprendan, pero así estamos”, expuso.

“No se ha cumplido el pronóstico de adversarios”: AMLO

En homicidio, López Obrador destacó que no se ha cumplido el pronóstico de sus adversarios de que sería “el talón de Aquiles” de esta administración.

Y es que durante todo el gobierno de Peña Nieto fueron en aumento los homicidios, llegando en 2018 a 36 mil 686 en todo el país. López Obrador dijo que su administración ha frenado el incremento y ya comenzó a bajar las cifras, llegando a 36 mil 625 en 2021 y esperan que la disminución sea mayor en 2022.

“Aquí apostaron nuestros adversarios que ese iba a ser nuestro talón de Aquiles. Se acuerdan que vino este periodista famoso, Jorge Ramos. Y aguantando, y aguantando y aguantando porque nuestra estrategia requiere de tiempo porque es atender las causas, no es nada más lo coercitivo, es que haya mejores condiciones de vida y de trabajo, que haya empleo, que mejoren los salarios, que no se empobrezca el pueblo, que se atienda a los jóvenes, que se moralice la vida público, entonces eso lleva trabajo.

No es nada más tener los elementos, las leyes severas, las amenazas de mano dura, ‘no me va a temblar la mano’, no, es aunque no les gusten, abrazos, no balazos, es más inteligencia que fuerza”, destacó el mandatario.

SIGUE LEYENDO:

AMLO sobre el desafuero de “Alito” Moreno: “no hacemos persecución política”

AMLO afirma que investigan a director de Cereso tras violencia en Juárez

RMG