Tras bloqueos violentos en Jalisco, Canaco espera que esto no afecte el turismo

Los bloqueos que se vivieron el pasado martes 9 de agosto en Jalisco, podrían afectar a los destinos turísticos, principalmente Puerto Vallarta, esto luego de la alerta de viaje que emitió el gobierno de Estados Unidos, porque la percepción es de inseguridad; sin embargo, aunque por lo pronto se desconoce el nivel de afectación, el próximo fin de semana largo de septiembre podría servir para medir esto.

Raúl Uranga, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara (CANACO), explicó que en Zapopan solamente se afectó una tienda, y que no hubo mayor necesidad de cierre de comercios como afectó en otras entidades como Guanajuato o Tijuana, en donde las afectaciones fueron mayores como consecuencia de actos de violencia.

Destacó que la mayor afectación de estos actos es la percepción y que las reservas en hoteles y lugares turísticos podrán tener disminución para atraer visitantes, aunque no adelantó cifras.

"Creemos que no va a tener una afectación, es lo que les diría que podemos validar con números reales sin decir números ni estimaciones que no tienen sustento, en las próximas semanas y de hecho el puente va a ser una buena medida, pero esperemos que no tenga una afectación mayor".