“Ayúdenme a encontrar a este depravado": Mujer denuncia a presunto acosador en Celaya

Dentro de la presidencia municipal de Celaya en Guanajuato, una mujer denunció a través de sus redes sociales a un hombre que la acosó sexualmente al tomarle fotografías debajo de su vestido cuando ella subía las escaleras dentro de las instalaciones del ayuntamiento.

La mujer identificada como Tammy VN en su perfil de Facebook escribió que los hechos ocurrieron el pasado 9 de agosto. Su denuncia estuvo acompañada de videos que la denunciante obtuvo de las cámaras de seguridad instaladas en el recinto.

Al respecto la mujer aseguró: “El día de hoy en presidencia municipal en Celaya, Guanajuato un hombre me venía siguiendo y tomó fotografías debajo de mi vestido en múltiples ocasiones.

No lo había notado hasta que alguien se percató me informó y corrí a perseguirlo con otras personas que me ayudaron, no logré detenerlo, se escapó”, dijo la mujer quien agregó:

“Me venía siguiendo por todo el jardín principal. Vi los videos y si ve demasiado explícito el cómo me toma múltiples fotografías. Ya hice la denuncia pero no quiero que esto quede como una simple denuncia más!!!! Necesito encontrar su nombre o paradero”, indicó la mujer.

En los clips que la mujer denunció se observa a un hombre vestido con sudadera azul y pantalón de mezclilla con cabello corto y lentes, quien al ver que la mujer ataviada con un vestido color rojo, le cede el paso en el descanso de unas escaleras.

La víctima se siente “cansada de ser mujer”

Una vez que la mujer pasa, el hombre saca su teléfono celular en el que presuntamente empieza a hablar por teléfono y de pronto coloca el aparato debajo del vestido de la mujer para supuestamente tomarle fotografías.

Tras ver los videos, la víctima aseguró que se siente “enojada, decepcionada y cansada de ser mujer”, ante ello hizo una petición en sus redes sociales para que le den información para ubicar al hombre que la acosó sexualmente.

"Ayúdenme a encontrar a este DEPRAVADO en presidencia en CELAYA GTO", pidió la mujer.

La mujer posteó otros videos donde presuntamente se mira al mismo hombre acosar a otras mujeres que entran al recinto del gobierno municipal, y aseguró que las imágenes que graba las comparte en grupos de redes sociales. Los videos de la denunciante pueden verse dando clic aquí.

