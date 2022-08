AMLO: "No aspiramos a una dictadura, al totalitarismo"

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su administración no aspira a ser una dictadura o al totalitarismo, sino que pugna por garantizar el derecho a disentir y consolidar la democracia.

Frente al sector empresarial de Nuevo León, así como el gobernador del estado, Samuel García, el mandatario nacional recordó que junto a Alfonso Romo, otrora jefe de la Oficina de la Presidencia, tuvo una tarea difícil al inicio de la administración federal.

Al encabezar la firma de los acuerdos "Agua para Nuevo León, plan de apoyo", López Obrador dijo que su distintivo como gobierno es darle atención preferente a los humildes y pobres.

Sobre Estados Unidos, el presidente López Obrador manifestó que su gobierno siempre ha procurado resolver de manera pacífica y mediante el diálogo todas las diferencias.

"No pelearnos con el gobierno de Estados Unidos. Yo he expresado al presidente Joe Biden que ya no aplica la frase de Porfirio Díaz, según la cual 'pobre México tan lejos de Dios y cerca de Estados Unidos'. Le he dicho a Biden que 'bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos'".