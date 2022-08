Lista la Carrera Familiar IMSS 2022

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene todo listo para que mañana, domingo 14 de agosto, se celebre la Carrera Familiar IMSS 2022, actividad que forma parte del Programa Nacional de Activación Física para la Salud, para promover estilos de vida saludables.

La cita es a las 06:20 am, en las oficinas centrales del IMSS ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma 476, Col. Juárez, Ciudad de México. La carrera dará inicio en punto de las 07:00 am, en la categoría de 10 km y a las 07:10 am la de 5 km.

Como parte de este evento se instalará una feria de la salud con diversos módulos, donde se brindará atención y orientación sobre el autocuidado de la salud.

El día de hoy se hizo la entrega de los kits para los participantes de la carrera.

Los participantes están listos para la carrera

FOTO: IMSS

