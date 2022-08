Verificación vehícular en Jalisco refleja conciencia en pro del medio ambiente

Verificar el auto en Jalisco es un trámite ágil, con calidad y calidez, reconocen los automovilistas. La diferencia con el proceso en otras ciudades del país salta a la vista, ya que se utiliza tecnología de alta gama sin parámetros generalizados, toda la revisión es dependiendo de las características y modelo del automóvil. Toda la revisión implica menos de 15 minutos. Este programa de Verificación Responsable refleja no sólo la condición del automotor, también la conciencia a favor del medio ambiente que tienen los jaliscienses sin importar sus edades, además muestra la diversidad del parque vehicular que transita en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

"Hemos tratado de hacer la página más amigable para todos los ciudadanos y que el trámite sea rápido. El sistema tecnológico tiene parámetros para todo tipo de carro, sea nuevo o antigüo. La inspección se hace de acuerdo al año, modelo y marca. Hay variaciones, dependiendo del tipo de vehículo aunque sea la misma marca. Es muy diferente este proceso (al de otros años), el equipo utilizado es de alta gama, modernos, nuevos. No son los mismos parámetros que se manejaban con equipos anteriores, ésta te refleja lo que es, la condición de tu vehículo. Estas máquinas son calibradas constantemente por laboratorios certificados", Emanuel Carrillo, gerente del Verificentro número 10 ubicado en Av. Colón a unos metros del Periférico Sur.

Cada máquina de verificación cuesta alrededor de un millón de pesos y refleja con exactitud la condición del vehículo y sus emisiones.

El proceso de inspección dura 12 minutos en promedio

A través de una cita hecha de forma digital, el coche se recibe en el verificentro. Tras checar que coincidan datos del vehículo (modelo y motor) con el número de verificación de la cita, la unidad ingresa a revisión: "Tardamos dos minutos en capturar datos del carro. Si a alguna persona se le olvidó o perdió su cita, vienen, estacionan el auto y en Atención Ciudadana les hacen su cita al momento y en tres minutos ya está en línea su oportunidad, aquí hacemos todo el trámite. Aproximadamente por turno se atienden entre 60 y 70 carros. Nos llegan de todo tipo: modelos viejitos, de carga, de diesel. Me tocó atender un vocho de 1985 y ¡sí pasó! La gente sí está preocupada por cumplir con la verificación", detalla Gabriela Ontiveros Tovar, capturista.

La revisión consta de dos partes, una visual en donde se checa que no haya fugas en el mofle, que no esté ninguna parte desoldada, que no tire aceite, no haya fuga de anticongelante, que las mangueras estén bien conectadas, el tapón de la gasolina funcione y que las llantas estén en buenas condiciones. Posteriormente, el vehículo ingresa al Dinamómetro.

"Se revisan las emisiones de los gases. Aceleramos el coche a dos velocidades, es como si estuviera circulando a 25 y 40 kilómetros. Con el motor en marcha se detecta con la pipeta, la emisión que tiene el coche: hidrocarburos, dióxido de carbono, que la gasolina este quemando bien, que no aviente humo azúl o negro. Uno de los requisitos es que el auto venga calientito para realizar la prueba correctamente. Sí se recomienda que le den mantenimiento (mecánico), revisando sus catalizadores, mofles, si el carro viene afinado es excelente. Honestamente, entre 8 y 9 carros pasan la verificación. Qué padre que la gente participa cuidando su coche y el medio ambiente, todos podemos poner nuestro granito de arena", apuntó José Enrique Curiel.

Al finalizar la revisión, el conductor recibe el resultados de las emisiones del automotor y si cumple con los parámetros dependiendo del modelo, se pega el distintivo en el vidrio frontal del coche. El precio de la gasolina ha influido para que el padrón vehicular cambie, se opta por autos de menos cilindraje, también se observa un incremento en los automotores que usan diesel. Sin embargo, en la Zona Metropolitana de Guadalajara circulan autos clásicos, de un cien por ciento del padrón vehicular un 25% tiene dos décadas de antigüedad.

“Hay de todo: camionetas de trabajo, camionetas familiares, coches tipo sedan, de lujo. Los jóvenes usan carros muy deportivos, los adultos mayores optan por camionetas, las mujeres traen vehículos familiares y hay adultos que les gustan sus autos de lujo o los clásicos. ¡Hay mucha diversidad! Tenemos vochos de los 70, autos compactos de los 80, en realidad hay mucha diversidad de los modelos. Depende del año (de fabricación) es el parámetro", añadió Curiel.

Conductores satisfechos

Pablo Segura llevó su auto a verificar esta mañana y en tan sólo unos minutos ya tenía pegado su distintivo en la parte superior derecha del cristal delantero, certificando que las emisiones del motor cumplen con los parámetros para no afectar el medio ambiente: "Muy rápido, muy sencillo, muy amables. Si queremos tener un mejor mundo hay que venir a verificar el auto, nos lleva tan sólo 15 minutos. Y creo que 500 pesos los gastamos en cualquier cosa, esto vale la pena. Es muy rápido, muy sencillo, muy limpio, muy profesional, muy amables".

Juan Carlos, conductor de origen capitalino comparó los procesos que le ha tocado vivir en CDMX y en Guadalajara, quedó sorprendido de la agilidad y el trato cordial que recibió durante el trámite: "Muy correcto. Estamos en pro del medio ambiente. Vengo de la CDMX y es la primera vez aquí, es totalmente diferente, allá hay muchísima gente en los verificentros, se tardan bastante. Y aquí por lo que veo, está muy ágil. La cita la hice ayer y fue muy rápido. Todo el personal muy atento y educados".

"Es rápido tengo cinco minutos y ya entró mi coche. El trámite en línea fue bastante rápido, sólo entré a la página, metí los datos del auto y escogí este lugar que me queda más cerca de casa y realicé el pago. Todo bastante rápido", subrayó Yaidet.

A través de una cita hecha de forma digital, el coche se recibe en el verificentro (Foto: Adriana Luna)

Mitos de la verificación

Entre la población circulan mitos sobre la verificación vehicular, por ejemplo, algunos creen que si el auto es modelo antigüo no pasa la prueba, o si tiene un foco fundido tampoco. Algunos creen que si pierden la cita o no pasan la prueba, pierden su dinero, pero no, el proceso de verificación consta de dos oportunidades con período de 30 días naturales entre una y otra. En ocasiones son tantos los rumores que las personas cuando llevan a revisar el auto es porque ya hasta fueron presencialmente a informarse sobre los requerimientos para obtener el distintivo.

"La verdad, de diez personas a veces hasta ocho vienen a preguntar sus dudas. Aquí en Atención Ciudadana les damos información correcta del proceso que se hace. Si las personas pierden la fecha, quizás por algún imprevisto, un accidente o hasta porque están enfermos de Covid-19 no pasa nada, hay que conservar la calma, nosotros podemos generar una cita al momento, se pueden cambiar fechas, se puede cambiar el domicilio del lugar donde se hace la revisión, todo es para dar seguridad y facilidad al ciudadano. Entre los mitos que se oyen es que debe venir recién pintado, con motor lavado. Es mentira. El auto debe venir en las condiciones normales de uso", comenta Nancy Ibarra, encargada de Atención Ciudadana.

Se piensa que el programa es recaudatorio, cuando el propósito real es cuidar el medio ambiente. Si un conductor se equivoca de domicilio y va a otro verificentro, no hay problema, se le atiende en el lugar si es la primera visita. Pero, si es la segunda vez, tiene que acudir al lugar donde se le atendió de origen. Otro mito común, es que el auto debe traer llantas nuevas para pasar la revisión: "Dicen que si trae un foquito (stop) fundido no pasa, o que necesitas traer llantas nuevas. Claro, por seguridad no vas a traer las llantas mostrando las cuerdas, tampoco deben traer bolas, es por seguridad del conductor. Se cuidan estos aspectos también por seguridad del personal, para que cuando entre al Dinamómetro no vaya a tronar una llanta o se vaya a tener un accidente. Me ha tocado que llegan carros hasta encerados y otros muy, muy mugrosos, pero no pasa nada, es lo mismo, a nosotros no nos afecta eso", detalla Emanuel Carrillo.

El modelo aplicado en Jalisco ha realizado un total de 350 mil pruebas; un avance de 11% versus el histórico en años anteriores de alrededor del 24%. Actualmente, el programa tienen instaladas alrededor de 60 líneas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y un total de 11 líneas en otras ciudades incluida Puerto Vallarta. En las últimas dos décadas, Jalisco registró un incremento del 209.8% en el parque vehicular, pasando de 1 millón 303 mil 109 unidades a 4 millones 36 mil 774; esto representó una tasa de crecimiento promedio anual de 5.8%.

