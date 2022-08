Se estrena en Coyoacán el primer centro OMM en Latinoamérica

Ubicado en el sur de la Ciudad de México, fue inaugurado el primer centro dedicado a la relajación en toda Latinoamérica, en donde, además de ser una opción de hospedaje, se imparten las técnicas de meditación del famoso conferencista Patrizio Paoletti.

El primer centro de meditación OMM (One Minute Meditation, por sus siglas en inglés), en toda América Latina, se trata de un espacio en donde el usuario puede disfrutar de un lugar dedicado al bienestar, a la armonía y a las áreas naturales.

En el recinto, abierto a todo el público en general, se imparten cursos y talleres bajo el método que hiciera famoso uno de los conferencistas y comunicadores más reconocidos en Europa.

“Es un lugar especial, donde con mucho cariño, atención al detalle y gusto por recuperar la belleza antigua de México se creó un lugar con una atmósfera extraordinaria, dedicado el bienestar, a la armonía y a la belleza”, comentó Luca Galizia, director del centro OMM.

De igual forma, el espacio cuenta con la opción de hospedaje y aprendizaje sobre el método creado por Paoletti en Italia y cuyas sencillas herramientas coadyuvan a alcanzar un estado de paz.

Caffarella instaló un sistema de captación pluvial y un sistema de aislamiento térmico Foto: Especial

En este mismo sentido, Galizia destacó que todo fue cuidadosamente pensado para despertar los sentidos, a través del protagonismo de los elementos naturales en conjunto con la arquitectura, los espacios interiores y las piezas de diseño que adornan el lugar.

El diseño estuvo a cargo de Riccardo Caffarella, el arquitecto italiano experto en conservación de patrimonio y conocido por sus proyectos sostenibles, como el centro comunitario Cuexcomate, quién no dejó de lado una cafetería con una propuesta culinaria diferente.

Caffarella instaló un sistema de captación pluvial y un sistema de aislamiento térmico con énfasis en los materiales originarios, lo cual propicia un lugar para disfrutar, descansar y desarrollar actividades.

El espacio financiado por la International School of Self-Awareness, la cual fue fundada por el mismo filántropo, requirió de una inversión de más de 15 millones de pesos para crear un lugar con una arquitectura basada en piedra, ladrillo, acero y madera.

“Es un ejemplo exitoso de rescate de lo existente, de manera sustentable, sin aumentar la demanda de servicios urbanos, con una utilización limitada de los recursos naturales y reciclando lo máximo los materiales originarios.", explicó Riccardo Caffarella.

Patrizio Paoletti es el autor del best seller OMM The One Minute Meditation y es un mentor con treinta años de experiencia, en los que ha propuesto herramientas de aprendizaje innovadoras validadas por estudios neurocientíficos, a través de colaboraciones con institutos internacionales como la Bar Ilan University de Te Aviv y la Università La Sapienza en Roma, entre otros.

