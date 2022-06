Nace en México el primer OMM Center

Fue inaugurado, en la delegación Coyoacán, el primer centro de meditación OMM (The One Minute Meditation, por sus siglas en inglés), en donde los visitantes encontrarán un lugar para relajarse, hospedarse, de ser el caso, y aprender a meditar bajo el método de Patrizio Paoletti, uno de los comunicadores más reconocidos en Europa.

Diseñado por el arquitecto italiano Riccardo Caffarella, quien cuenta con una larga experiencias en diseño arquitectónico, conservación y reutilización sostenible, reurbanización, eficiencia energética e intervención de mejora sísmica del patrimonio existente. Se trata del primer centro de meditación de este tipo en el continente americano, en donde los usuarios podrán disfrutar de un lugar dedicado al bienestar, a la armonía, a la belleza y donde se imparten cursos y talleres bajo el método OMM, The One Minute Meditation.

Este método es contenido en el libro OMM The One Minute Meditation, escrito por el mismo Patrizio Paoletti, editado en México por la editorial LID y ofrece herramientas sencillas que ayudan a suspender la reactividad de la vida cotidiana para llegar a un estado de presencia.

El OMM Center Ciudad de México se encuentra ubicado en la calle Francisco Javier Mina 32, en el Barrio del Carmen, en Coyoacán; uno de los más antiguos de la ciudad, meta de turistas de todo el mundo, que cuenta además con la presencia de lugares icónicos como la casa de Frida Kahlo.

Además, es posible hospedarse en sus cuartos, suite y departamentos pensados para turistas que quieran conocer el icónico barrio de Coyoacán y de ahí toda la capital de la República.

“Se trata de un lugar especial, donde con mucho cariño, atención al detalle y gusto por recuperar la belleza antigua de México se creó un espacio con una atmósfera extraordinaria, dedicado el bienestar, a la armonía y a la belleza”, comentó Luca Galizia, fundador del Centro.

El centro de meditación también cuenta con un restaurante-cafetería, el Carmelina Café, donde se puede encontrar una propuesta culinaria sorprendente, donde, así como el estilo del lugar, se encuentran tradición y creatividad.

El inmueble fue financiado por la Escuela Internacional de Autoconciencia, The International School of Self Awareness, la cual fue fundada por el mismo Patrizio Paoletti.

Para el OMM Center se invirtieron más de 15 millones de pesos para crear espacios multifuncionales como el restaurante, habitaciones, oficinas, departamentos y salónes de usos múltiples.

Así mismo, se instaló un sistema de recolección de agua de lluvia y un sistema de aislamiento térmico a las techumbres. Dando énfasis a los materiales originarios, a los volúmenes y al patio. Todo con la finalidad de ofrecer un lugar para disfrutar, descansar y desarrollar actividades. Un espacio de intercambio entre los usuarios, la tierra, el agua y los edificios.

Piedra, ladrillo, acero y madera son los materiales que se repiten constantemente entre la parte antigua y la nueva. “Es un ejemplo exitoso de rescate de lo existente, de manera sustentable, con una utilización limitada de los recursos naturales y reciclando lo máximo los materiales originarios.", explicó Riccardo Caffarella.