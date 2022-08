Claudia Sheinbaum inaugura PILARES Merced Gómez, en Álvaro Obregón

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) "Merced Gómez", ubicado en la colonia del mismo nombre, en la alcaldía Álvaro Obregón, con el propósito de garantizar los derechos a la educación, cultura y el deporte gratuito a través de la vinculación comunitaria.

“PILARES lo concebimos desde que estábamos en campaña. Siempre he pensado que los niños, las niñas, los jóvenes -en realidad ya PILARES es para todas las edades, hombres, mujeres-; siempre he pensado que un espacio educativo, cultural, deportivo es fundamental para generar una vida comunitaria en las colonias, en los barrios, en los pueblos”, expresó.

Luego de realizar un recorrido por las nuevas instalaciones, la mandataria capitalina destacó que estos espacios son gratuitos para que todas y todos puedan acceder a sus derechos, en este sentido añadió que el espacio cuenta con una Ciberescuela, en caso de que alguien quiera concluir sus estudios de primaria, secundaria, preparatoria e incluso realizar alguna carrera universitaria con apoyo de profesores.

“Todo es absolutamente gratuito, no se cobra ni un peso, ¿por qué? Porque los PILARES son para todos y para todas, pero en particular para aquellos que no puedan pagar por una actividad, es decir, de esta manera abrimos verdaderamente los Derechos, el Derecho a la Educación, a la Cultura y el Derecho al Deporte”, dijo.