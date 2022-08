Emergencia por el agua incrementa; cada vez más hogares carecen del líquido vital

La emergencia por el agua cada vez es más evidente, pues la carencia del líquido en las presas hace que un mayor número de hogares reporten fallas en el suministro del elemento, tanto así que hasta finales de 2021 se detectó que cinco millones 906 mil hogares en el país han experimentado falta de agua.

Aunque la cifra sólo representa 16.3 por ciento de los domicilios en México, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) detectó que la cifra creció en 10.7 puntos porcentuales respecto a lo que se detectó en 2015.

De acuerdo con el organismo, el alcance de los daños no se ha documentado lo suficiente, por lo que no se tienen estimaciones anuales; sin embargo, según datos de Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el año 2015 se reportó una cobertura nacional de agua de 94.4 por ciento, lo cual indica que sólo 5.6 por ciento de los hogares mexicanos no tenían servicio de agua en su interior, cifra contrastante con los datos obtenidos por el INSP a finales de 2021 que mostraron que alrededor de 16.3 por ciento de los hogares reportaron experiencias adversas relacionadas con la falta del agua.

La carencia del líquido es una variante que provoca la inseguridad hídrica, misma que tiene impactos perjudiciales en la salud mental, nutricional y física de las personas, así como en el bienestar económico y político de quien lo padece; sin embargo, el panorama a largo plazo es cada vez más desalentador.

Lo anterior debido a que hasta el 30 de julio no había ninguna entidad que no tuviera afectaciones por la sequía y según el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de las 210 presas que maneja la Conagua, 114 se encontraban a menos de 50 por ciento de su capacidad, es decir 54 por ciento del total.

Al respecto, el INSP hizo un llamado a fomentar el derecho al agua, pues está relacionado con otros derechos fundamentales como la alimentación y la salud, es decir, que el derecho al agua afectará directamente la nutrición de los individuos, las enfermedades en una región, la economía, entre otros.

