Alito Moreno: Tribunal revoca suspensión en favor del líder priista contra audios filtrados por Layda Sansores

Un tribunal federal revocó la suspensión que se otorgó al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, para que la gobernadora de Campeche Layda Sansores se abstuviera de difundir audios o hacer comentarios en su contra.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en Nuevo León determinó que el juez carecía de competencia para conceder la medida, pues incluso, ya había turnado el caso a un juzgador de Campeche.

“Jurídicamente no fue correcto que el juez de Amparo admitiera la ampliación de la demanda, puesto que ya se había declinado a la competencia y, por ello, no podía pronunciarse sobre ese tópico hasta en tanto el Juzgado residente en Campeche le informara si la acepta o no, quien en todo caso estaría obligada a proveer sobre la ampliación de la demanda y la suspensión del acto”, señaló el tribunal.