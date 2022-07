Dan de baja a diputado de Morena, integrante de la Comisión de Gobernación

Luego de que con su presencia virtual permitió el quórum para que la junta directiva de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, que preside Alejandro Moreno pudiera sesionar, el diputado de Morena, Vicente Alberto Onofre Vázquez, fue dado de baja de esa comisión.

Quien hizo la solicitud a la Junta de Coordinación Política, fue el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velasco, y se notificó al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Carlos Gutiérrez Luna.

El oficio, firmado por José Omar Sánchez Molina, secretario ejecutivo de la JUCOPO, fue recibido a las 10:43 horas de este viernes, minutos después de terminada la sesión de la Comisión de Gobernación.

Tras varias convocatorias, Moreno Cárdenas pudo iniciar la reunión de trabajo, ya que los legisladores del grupo parlamentario mayoritario, le había hecho el vacío, y lo hizo con la frase “No que no tronabas pistolita”, por la presencia del diputado guinda, quien fungía como secretario.

En un pronunciamiento, los morenistas que integran la comisión, informaron este jueves que mientras el priista esté al frente, y no sea removido Foto: Especial

Leonel Godoy, vicecoordinador de Morena en San Lázaro, criticó en redes sociales el pronunciamiento del priista a quien calificó de bravucón.

“Alito Moreno no cambia. Hoy en la sesión de la Junta directiva de Gobernación fue bravucón. Su frase vulgar prueba que el lenguaje utilizado en los videos no es inusual. No puede dar de baja a nadie. Ni el reglamento de la Cámara conoce. En el periodo ordinario nos veremos”, indicó en twitter.