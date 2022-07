Alejandro Moreno realiza sesión de la mesa directiva de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados

“Ya ven que sí hubo quórum. ¿No que no tronabas pistolita?” Fue la frase de Alejandro Moreno, al dar por terminada la sexta reunión de la Junta directiva de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, que tuvo quórum debido a la presencia de un legislador de Morena.

Fue el diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez, quien se conectó de manera virtual a la sesión, que tuvo la presencia de 8 de 15 integrantes en donde se aprobó la integración del orden del día para llevar a cabo la quinta reunión ordinaria de la comisión y, terminada la reunión, Moreno Cárdenas señaló la presencia del legislador de Morena, luego de que los integrantes de esa bancada aseguraron el jueves que no acudirían más a la Comisión, mientras el también dirigente nacional del PRI, la presida.

“Y uno de Morena que se conectó ¿Cómo ves?, el diputado Onofre. Entonces como digo, ¿no que no tronabas pistolita?, no que anunciaron ayer que no venían, miren, lo que tienen que tener conocimiento, nosotros platicamos con las y los legisladores y lo que tiene que haber responsabilidad con el país, no puede estar sujeto ni una comisión ni el congreso a caprichos de nadie”