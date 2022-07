Omar Fayad Meneses y Julio Menchaca Salazar inician transición en Hidalgo

El gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, y el gobernador electo, Julio Menchaca Salazar, iniciaron el periodo de transición en el gobierno que iniciará funciones el próximo 5 de septiembre.

El mandatario electo refirió que se tratará de una transición respetuosa, transparente y tersa, por lo que Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezará la transición como asesor externo, por lo que revisarán los recursos técnicos, económicos, humanos y administrativos.

Por su parte, el gobernador Omar Fayad mencionó que en total se capacitaron a más de mil servidores públicos para iniciar el proceso de entrega-recepción de la administración pública estatal, por lo que se entregarán más de 33 mil documentos en los que se da a conocer la situación actual del Poder Ejecutivo de la entidad.

El mandatario estatal refirió que no habrá impunidad y no protegerá a ninguno de sus colaboradores, por lo que lo acompañarán en la entrega-recepción el secretario de Política Pública, José Luis Romo, como secretario técnico y el contralor estatal, César Mora, como comisario que auxiliarán al equipo de la transición en los siguientes dos meses.

Asimismo, rechazó que haya negociado la alternancia para buscar una embajada, pues aseveró que aún no ha analizado lo que hará después de dejar la gubernatura en septiembre, aunque manifestó que podría ser en la sociedad civil, un instituto político o la academia.

Entre las personas que conformarán el equipo de alternancia destacan el ex coordinador del equipo de campaña de Julio Menchaca, Natividad Castrejón, en la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH); la ex presidenta del Consejo Municipal de Pachuca, Tania Meza Escorza, en la Secretaría de Cultura, la ex directora del Bioparque de Convivencias, Ericka Ortigoza, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estatal (Semarnath).

De la misma manera, destacan la diputada federal, Simey Olvera Bautista, en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); el ex candidato a la alcaldía de Pachuca, Pablo Vargas, en la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP); el ex diputado local, Luciano Cornejo, en el Instituto Hidalguense de Educación para los Adultos (IHEA); Armando Quintanar Trejo, en la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT).

El fundador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el estado, Francisco Martínez Patiño, en el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (Citnova); y el ex diputado local Victor Osmind Guerrero Trejo en el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.

Los perfiles que se dieron a conocer para la transición no necesariamente conservarán sus cargos para el gabinete en funciones, pero expuso que se encargarán de manejar las cuentas de cada una de las áreas de la administración pública estatal.



