Claudia Sheinbaum acusa es difícil para la alianza Va por México tener a "Alito" Moreno como representante

El empresario Claudio X. González les dicta la forma en desviar la atención que actualmente tienen los audios del líder del PRI, Alejandro "Alito" Moreno.

Así lo afirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien señaló que en la alianza Va por México (conformada por PRI, PAN y PRD) debe ser complicado tener un aliado de este tipo.

Empresario Claudio X. González, creador de la organización Sí por México Foto: Especial

Incluso hoy, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, acudió al Tribunal de Justicia Administrativa a apelar su inhabilitación y ahí arremetió contra Sheinbaum.

Ante esto, la jefa de Gobierno reiteró que es dicha instancia la encargada de solventar el caso.

“No es la jefa de Gobierno, no es una institución del Gobierno de la Ciudad, es el tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que es un organismo totalmente autónomo.

“Lo que me llama la atención, porque hubo varios tuits en ese sentido y en el sentido del Metro y otros temas, a mí me parece que cuando tienes a uno de tus presidentes de partido saliendo cada semana en un audio, pues alguna cosa va a tener que buscarle por otro lado, por qué no explican los audios de Alito ¿o ya lo desconocieron?”, agregó.