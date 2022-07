Penas más duras a feminicidas, propone Arturo Zaldívar en reforma a la ley

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea presentó al congreso, un proyecto de reforma constitucional y ley General para endurecer las penas y las investigaciones contra feminicidas en el país, en el cual se contemplan hasta 90 años de prisión contra quien cometa feminicidios.

En el Senado, al presentar la agenda legislativa para la prevención de la violencia contra la mujer y el feminicidio, Zaldívar lanzó un duro mensaje y subrayó que su propuesta de Ley no se agota en el aspecto punitivo, sino que establece medidas de prevención, reglas especiales para la investigación y medidas de asistencia, protección y reparación integral.

"No pueden seguir matando impunemente a las niñas y mujeres mexicanas. Las autoridades no podemos seguir mirando hacia otro lado, tenemos un compromiso con la gente, sobretodo con las niñas y las mujeres de México. Ojalá todas y todos estemos a la altura de este momento histórico y podamos sumar esfuerzos para dar un estado donde nuestras niñas y mujeres puedan salir a la calle sin miedo"

En primer lugar, el presidente de la corte propuso una reforma Constitucional al artículo 73 para homologar el delito de feminicidio en todo el territorio nacional, para que los estados asuman un solo ordenamiento para investigar y prevenir los feminicidios.

A su vez, propuso un proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y reparar el feminicidio, en el cual se propone aumentar las penas contra feminicidios, ya que "a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de 500 a mil días de multa".

La sanción aumenta de 60 a 90 años de prisión, cuando el feminicidio lo cometa un servidor público, cuando la víctima sea una niña o mujer adulta mayor, cuando la víctima tenga una situación de vulnerabilidad, cuando la víctima esté en prisión, cuando agresor se el haya valido para cometer el delito de cualquiera de las relaciones de confianza, de parentesco, de autoridad o de otras relaciones desiguales de poder que tuviere con la víctima, entre otros casos.

Zaldívar pide sanciones más duras a feminicidas

Zaldívar pidió a los senadores que su propuesta no se quede en un mero acto protocolario, pues criticó que "en muchas ocasiones estos temas no se resuelven porque no hay voluntad política, porque no hay empatia, porque hay corrupción, porque no hay profesionalismo y porque lamentablemente en este país si se es mujer y se es pobre te pueden matar, te pueden desaparecer y nadie te busca".

La propuesta también establece la obligación de emitir un protocolo nacional de investigación de feminicidios. "En un asunto de tal gravedad que llena de dolor y sufrimiento a miles de familias mexicanas todos los poderes del Estado debemos de estar del mismo lado, aquí no debe haber intereses partidistas, no debe haber intereses personales, no debe haber ninguna otra razón sino simplemente avanzar en revertir este mal que no podemos seguir tolerando", expresó.

