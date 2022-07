STPS busca proteger derechos laborales de trabajadores de apps sin que pierdan su flexibilidad

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, comentó que se está trabajando con un grupo de empresas y trabajadores en una propuesta que pueda ser discutida en el seno del Congreso para contar con un marco legal para los trabajadores de plataformas.

Señaló que con esta nueva forma de trabajar, al no estar regularizada, ha dejado a muchos fuera de la seguridad social y en la informalidad.

Por eso, dijo, es importante realizar un ejercicio donde se escuchen las diferentes voces.

Se busca que esta nueva forma de trabajar no quede fuera de la seguridad social y formalidad. Foto: Especial

Indicó que en algunos países de Europa y Sudamérica, ya se ha regularizado esta actividad.

"Creemos que es necesario un apartado en la Ley Federal del Trabajo, porque no es una relación tradicional, de tiempo completo, en un lugar determinado, con un solo jefe, tiene características distintas, por lo que necesita protegerse la flexibilidad, lo que es cierto es que no podemos afrontar a que no se garantice el respeto de los derechos laborales, porque actualmente se habla de socios repartidores".