Hoy no Circula 6 de julio: ¿Qué vehículos descansan este miércoles en la CDMX y Edomex?

Para este miércoles 6 de julio, el programa Hoy No Circula, de acuerdo con disposiciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), se aplicará sin variantes en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

El horario de aplicación del Hoy No Circula, según la CAMe, abarca desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 6 de junio?

Los autos que no podrán circular son los que en su placa tienen la terminación 3 y 4 o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

En lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4 no circulan este miércoles 6 de julio.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

¿Tienes ganas de "tunear" tu auto? Hay MULTAS por modificar tu auto

Son siete modificaciones que no debes hacerle a tu auto para evitarte multas si vives en la Ciudad de México. Al modificar las llantas de tu auto, al colocar bandas de oruga, ruedas o neumáticos metálicos o cualquier otro aditamento que pueda dañar la superficie de rodadura, se encuentra prohibido y se aplicará una multa de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, es decir entre mil 924 y hasta 2 mil 886 pesos.

Hay que señalar que de acuerdo con el artículo 43 del Reglamento de Tránsito capitalino, al colocarle algún aditamento a tu automóvil, podría ser la causa para que seas acreedor a una multa de entre 962 y hasta 4 mil 811 pesos.

