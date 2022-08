Va por México arranca su foro alterno sobre la reforma electoral

Autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE), magistrados, funcionarios de Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), así como académicos y expertos en materia electoral participarán en los foros de parlamento abierto que realizará esta semana la coalición “Va por México” a fin de contrastar la iniciativa de reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Luis Espinosa Cházaro anunció que “a diferencia de la farsa montada por Morena” y aliados con costo de 20 millones de pesos, “Va por México” dará un debate parlamentario de altura con gente experta en tema electoral y un presupuesto mínimo que absorberán las bancadas del PAN, PRI y PRD.

El líder parlamentario señaló que destinarán el tiempo necesario para las discusiones, sin prisa de terminarlas antes del primero de septiembre cuando comienza el periodo ordinario de sesiones.

Detalló que además de la academia y la sociedad civil, uno de los bloques será con magistrados de los tribunales locales de las entidades federativas; otro, con integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales, y otro más con funcionarios del INE, sin que esto sea limitante y que, pese a ser los principales involucrados en el tema, no fueron convocados por Morena y sus aliados para escuchar las consideraciones que tienen sobre los cambios que se pretenden realizar en la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo.

La oposición busca una alternativa

“Vamos a estar todo el tiempo que sea necesario porque no es limitativo. No hay prisa de que antes del primero de septiembre -que comienza el Período Ordinario de Sesiones- sea necesario terminar la discusión. Es demasiado importante como para apresurarla”, afirmó Cházaro.

Aclaró que el objetivo es contrastar dos propuestas: la que envió el presidente a los diputados, y la que las fracciones de oposición están construyendo a fin de escuchar a los expertos y que no sea sólo lo que una voz plantea.

Al referirse al parlamento abierto que inició el pasado lunes organizado por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) por el voto de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, Espinosa Cházaro señaló que no es el espíritu de un genuino parlamento abierto, sino más bien, “una arena de debate político donde solo se escuchan voces que lo único que hacen es repetir como cantaleta que la reforma que envió el presidente, es lo que conviene a nuestro país’, y nosotros no estamos dispuestos a seguir su juego”.

Por ello la coalición “Va por México” preparó sus propios foros que serán también en la Cámara de Diputados, el líder perredista señaló que le darán voz a los que el oficialismo no invitó pese a ser expertos en la materia y darían un debate parlamentario de altura.

“No podemos entender que, en una Reforma Electoral, por ejemplo, los consejeros del INE no estén convocados, ni los magistrados de los Tribunales Electorales que la reforma de Morena pretende desaparecer. No queremos que pase, lo que se dio en la Reforma Eléctrica donde, a los foros de Parlamento Abierto, fueron ambientalistas, empresarios, comuneros, todo tipo de voces para tratar de enriquecer la propuesta, y no se le cambió una coma a la propuesta que envió el Ejecutivo”, recalcó Espinosa Cházaro.

“Cuando discutimos la Reforma Eléctrica, los ponentes serios, los ambientalistas, los comuneros, los pequeños productores de energía, los empresarios, llevaron muchas propuestas, ¡y las y los oficialistas no le cambiaron ni una coma! ¿y quién fue a defender la reforma? Bartlett, los empleados de la CFE, más empleados de la CFE, ¡eso no es un Parlamento Abierto, es una farsa, y veo que se está repitiendo en la materia electoral!”, señaló.

El problema, concretó, es que la discusión inicia con supuestos verdaderamente “insensatos” lo que dijo, evita que la construcción de propuestas, de reformas, se agote.

“Ellos no pueden hacer una reforma constitucional si no hay una negociación o un acuerdo con nuestra coalición y lo hemos dicho claro: Esta reforma no va a pasar como la mandó el presidente. No habrá reforma constitucional, y con esa claridad lo digo”, finalizó.

