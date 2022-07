México “no romperá” con el T-MEC: AMLO enviará carta a Biden explicando que no cederá la soberanía energética

No habrá ruptura del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero tampoco el gobierno mexicano aceptará ceder la soberanía energética del país, advirtió este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Mañanera.

Desde Palacio Nacional, adelantó que enviará una carta a su par estadounidense, Joe Biden, por los reclamos sobre la política energética mexicana que su gobierno inició en solicitudes de consulta a México, igual como lo hizo Canadá.

Y es que el mandatario mexicano reiteró que el proyecto energético nacional no viola el T-MEC, y tomó como argumento el Capítulo 8 del mismo acuerdo.

“Cómo vamos nosotros a aceptar eso. Y estoy seguro que ni lo sabe el presidente Biden, si estoy con ganas de enviarle una carta para decirle: oiga, ¿qué está sucediendo?, a lo mejor usted no está informado porque usted siempre me ha dicho, y le creo, de que nuestra relación se va a dar con un pie de igualdad y que usted respeta nuestra soberanía, quiénes son los que están tomando estas decisiones, le pido que nos ayude a aclarar de qué se trata”, dijo.

En la conferencia, López Obrador consultó a la prensa, diciéndoles: “¿cómo ven ustedes lo de la carta al presidente Biden?, yo creo que sí”. Luego reiteró que “a lo mejor él (Biden) no sabe esto”, en referencia al Artículo 8.1, Capítulo 8 del T-MEC.

“En el caso de México, y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este Tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que:

(a) México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna; y (b) México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, leyó AMLO del artículo.

AMLO enfatiza que no romperá con el T-MEC

Sin embargo, al ser cuestionado si México se saldría del T-MEC, el presidente de la República dijo que aun cuando los conservadores, entre ellos el expresidente Felipe Calderón, quieren que haya una ruptura, no la habrá.

“No va a haber ruptura, eso se los adelanto, y por qué no va a haber ruptura, no sólo porque tenemos la razón sino porque no nos conviene, y no sólo es México, no le conviene a Estados Unidos, ya no es el tiempo de antes.

Imagínense ustedes si en México ya se están haciendo, se están fabricando piezas, hay plazas de autopartes hasta para la industria bélica de Estados Unidos, ya es una integración indispensable y conveniente para las dos naciones, ya no es que te cierro la frontera y te voy a perjudicar. Tú me cierras la frontera y te vas a perjudicar tú mismo”, expuso.

