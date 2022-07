AMLO promete que no habrá recesión en 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que México enfrente una recesión en 2023 como lo pronostica la calificadora Moody’s por la contracción de Estados Unidos.

A la pregunta de si habrá una recesión en el país, el presidente aseguró que se la República Mexicana ya ha pasado por el momento más complicado de la crisis.

"Pues en México no. Nosotros no vamos a tener problemas, ya enfrentamos lo más difícil, lo más doloroso, el daño que causó la pandemia, y esto lo vamos a ir enfrentando, inflación, buscando que no se pierda poder de compra, poder adquisitivo en las familias”, afirmó.