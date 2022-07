María Marván: el gobierno ahorra mal y gasta sin licitaciones, sin transparencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se implementará una nueva etapa de austeridad en su gobierno, la franciscana, en la que se prevén ajustes como limitar viajes al extranjero y disminuir viáticos de funcionarios públicos.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, comentó que el problema no es qué tanto se necesita ahorrar, sino lo "muy malo que ha sido para gastar".

Señaló que los ahorros malentendidos en mantenimiento tanto de programas de computación como de la terminal del Aeropuerto, están saliendo muy caros.

"Los ahorros por no usar el avión presidencial, nos ha salido carísimo, porque lo estamos pagando exactamente igual como si se estuviera usando, se está deteriorando y se lanzó una rifa que no fue rifa, con una venta que no logró concretarse, vemos un verdadero desperdicio de dinero en todas sus obras consentidas".