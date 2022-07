AMLO convoca al gabinete para nuevo plan de austeridad: “vamos por pobreza franciscana”

El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a su gabinete para este jueves en Palacio Nacional para echar a andar la nueva fase de la austeridad republicana en el gobierno federal, a fin de pasar “a la pobreza franciscana”, al tiempo que destacó que producto del combate a la corrupción se han ahorrado más 2 billones de pesos.

En la Mañanera de este miércoles en el Salón Tesorería, el mandatario adelantó también que antes de que termine su sexenio presentará al Congreso dos iniciativas, una constitucional y una secundaria, para presionar por más austeridad del gasto público.

“Sí, les adelanto que de todas maneras ya vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior, que es la de la pobreza franciscana porque tengo reunión mañana con el gabinete, vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales, como vamos a reducir bastante los viajes al extranjero, vamos a procurar que toda la comunicación se haga vía conferencia”, explicó.

-¿Para dónde van a ir los ahorros? -se le preguntó.

“Para seguir manteniendo ahorros para seguir sin deuda, sin solicitar deudas adicionales, sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de las gasolinas, la fórmula es sencilla, es cero corrupción y austeridad para liberar fondos al desarrollo, entregar recursos a la gente más necesitada”, contestó.

AMLO destaca ahorro de más de 2 billones de pesos

López Obrador presumió que durante su administración han ahorrado más de 2 billones de pesos, tomando en cuenta las políticas de austeridad, la eliminación de condonaciones de impuestos y la lucha contra el huachicol.

“Quiero informarle al pueblo que desde que estamos no hemos comprado un vehículo nuevo para funcionarios, uno sólo. Yo, la camioneta más nueva que tengo es del 2018, la compraron antes de que yo llegara y ya tiene 280 mil kilómetros, pero tenemos ya camionetas que usamos de 400 mil kilómetros y de 10 años de uso, le estamos dando mantenimiento y funcionan bien, no me han dejado tirado en las giras.

“Vamos a avanzar más en el plan de austeridad, independientemente en lo que tiene que ver con poderes autónomos y que eso tiene que tratarse como una cuestión de Estado”, dijo.

También adelantó que antes de terminar su administración presentará dos iniciativas para reforzar en ley la obligación de austeridad en el gobierno.

Acusó que hoy se está cumpliendo la Ley de Austeridad Republicana con los amparos de funcionarios para evitar que ganen menos que el presidente de la República, y además “hay un franco incumplimiento a la Constitución”.

“Vamos a buscar la forma de presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Austeridad y si procede una nueva reforma a la Constitución para dejarlo más claro, y que no se preste a las interpretaciones que hicieron en el poder Judicial de manera leguleya”, dijo.

“En su momento lo vamos a plantear para que no quedemos nosotros como encubridores, si en el Poder Legislativo no se aprueba ya es otra cosa, pero lo voy a hacer, nada más que en su momento, antes de que se termine el gobierno porque ahora tenemos tres iniciativas pendientes”, dijo.

Dijo que las iniciativas las enviará después de que se discutan las tres que ya anunció:

La reforma político electoral. Eliminación del cambio de horario, que ya están en el Congreso. Que la Guardia Nacional sea parte de la Sedena.

SIGUE LEYENDO:

AMLO busca blindar la Guardia Nacional para evitar que “se eche a peder”

Propuesta de AMLO comparece en el Congreso para embajada de Rusia

RMG