López Obrador anuncia que la Guardia Nacional será parte de la Sedena para evitar que se corrompa

En la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que buscará que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para evitar que “se eche a peder”.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal señaló que presentará la iniciativa al Congreso para blindar a la Guardia Nacional creada cuando tomó posesión de la presidencia, con el objetivo de evitar que se corrompa como le sucedió a la Policía Federal, aseguró el mandatario.

“La Guardia Nacional pase a ser parte de la Defensa Nacional para que quede en el tiempo sin echarse a perder , que no vuelva a pasar lo que sucedió con la Policía Federal Preventiva que la dejaron suelta , dependiendo de políticos; y se echó a perder , se corrompió ”, dijo AMLO.

Y agregó: “Queremos que la Guardia Nacional quede inscrita a la Secretaría de la Defensa como las Fuerzas Aéreas, como otras ramas que tienen que ver con la defensa, y así la Guardia Nacional”, precisó López Obrador.

El presidente destacó que según las encuestas, la Guardia Nacional tiene una aceptación del 75 por ciento de la gente, lo cual la pone por encima de los índices de confianza respecto a las policías estatales y municipales, y solo está por debajo del Ejército y de la Marina Armada de México.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el tiempo de la Policía Federal, cada decomiso que hacían al crimen organizado se lo quedaban como premio por haber participado en los operativos especiales.

“(La Policía Federal) tenían como premio quedarse con el botín, llevaba a cabo un operativo y se quedaban con todo lo que confiscaban como recompensa. No, así no es la cosa, no debe ser así”, afirmó López Obrador.