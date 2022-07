Conductor atropella dos veces a ladrones que le dispararon y robaron 100 mil pesos en la Benito Juárez

En la alcaldía Benito Juárez, un hombre persiguió y atropelló con su camioneta a los ladrones que minutos antes lo habían asaltado y quienes huyeron a bordo de una motocicleta.

El percance se registró en la colonia San José Insurgentes, al conductor de la camioneta le habían robado 100 mil pesos, luego de haber cambiado dólares en el Aeropuerto.

El conductor siguió a los sujetos, que iban a bordo de una motocicleta y embistió directamente a los presuntos ladrones, gracias al impulso que llevaba por la persecución.

En el video se puede ver cómo los derriba en la primera ocasión, dejando la motocicleta tirada en el pavimento, lo que provoca que el conductor se detenga.

Al percatarse que los sujetos se aproximan hacia él, uno de ellos apunándole directamente, se va de reversa y al mismo tiempo, el hombre le dispara.

Esto no detuvo al conductor, quien una vez que se alejó, ganó velocidad para arrollar nuevamente a los presuntos ladrones, quienes intentan subirse a la motocicleta, cuando de nueva cuenta el hombre si dirige hacia ellos.

Al percatarse, uno de ellos vuelve a dispararle, pero se aleja para evitar ser atropellado, en tanto, el otro hombre no reacciona tan rápido e intenta subirse a la motocicleta y una vez más, es atropellado pese a las detonaciones. En este punto ya no se puede ver la huida de los presuntos ladrones, no obstante, el conductor se retira del lugar. No hay detenidos por este incidente.

