Ricardo Monreal respalda a Ebrard: "Sí hay cargada de gobiernos estatales a favor de algunos candidatos"

El senador morenista Ricardo Monreal Ávila respaldó al canciller Marcelo Ebrard Casaubón al afirmar que los gobiernos estatales empujan una cargada política, con uso de recursos, en favor de algunos aspirantes presidenciales de Morena, denominados como las "corcholatas", lo cual hace más complicado el camino para la candidatura presidencial rumbo al 2024.

Del apoyo de gobiernos estatales emanados de Morena hacia algunos candidatos, el coordinador de Morena en el Senado relató que ya se ve el uso de recursos para favorecer a algunos candidatos, por ejemplo en Guerrero.

"Hoy platiqué con unas gentes de Guerrero y dicen que 'nos están empujando a ir por una sola' candidata. Eso se va a saber y la gente se va a revelar contra la imposición", indicó.

En ese sentido, el legislador por Zacatecas lanzó tres peticiones de reglas claras: tiempos, medios y recursos, mismos que deben ser proporcionados en su momento por Morena y sus prerrogativas.

"Que nadie se vea tentado a hacer uso de recursos públicos de los estados, de los municipios o del gobierno federal", señaló.

Aseguran que hay apoyos en los estados a algunos presidenciables

Incluso se sumó a la propuesta del canciller Marcelo Ebrard Casaubón para que hayas reglas claras para la definición de la candidatura presidencial de Morena para el 2024.

En conferencia de prensa en el Senado, el líder de Morena en la Cámara alta afirmó también que hay una campaña en contra suya porque no ha sido mencionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como uno de los aspirantes oficiales a la candidatura presidencial.

"La voz del presidente es muy fuerte en la mañanera, cuando habla solamente de ellos tres y cuando dice que la jefa de gobierno (Claudia Sheinbaum) es muy eficaz, muy honesta, muy talentosa o cuando dice que el secretario de Gobernación (Adán Augusto López Hernández) le ayuda mucho 'se los encargo' o cuando dice que el Canciller (Marcelo Ebrard) hizo esto y esto otro, sí es una carga política en su favor", expresó.

Además, sostuvo que "La campaña en contra nuestra es fuerte porque no me menciona, pero voy a resistir, estoy acostumbrado a resistir y no me voy a confrontar con el presidente".

Aclaró que le cree al presidente López Obrador que no tiene una cargados, pero no le cree a los operadores presidenciales.

Monreal aseguró que no va a declinar, ni negociar, "no estoy buscando puestos de consuelo o de acomodo personal y voy a esperar las reglas".

"No me pueden eliminar y no se vería bien que me excluyeran", ahondó.

Al ser cuestionado sobre las definiciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para que los morenistas no hagan campaña anticipada, Monreal respondió que "Las ruinas de las Repúblicas comienzan cuando se empieza a desacatar el Estado de derecho, y las ruinas de las Repúblicas comienzan cuando se impone la ley del más fuerte".

