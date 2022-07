Claudia Sheinbaum llama a morenistas a evitar viejas prácticas partidistas

De cara al Congreso Nacional de Morena, donde se renovarán diversos cargos al interior de la organización política, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó a sus compañeros a evitar las viejas prácticas partidistas.

“Lo que haría es un llamado a cuidar entre todos este instrumento político tan importante y significativo para el pueblo de México, que no caigamos en ninguna práctica, que sea todo aquello que hemos criticado históricamente y que todos cuidemos el proceso interno”, dijo en conferencia de prensa.

Al ser cuestionada si Morena está blindado de estas viejas prácticas de otros partidos, respondió “esperemos que sí, yo confío en la dirección de Morena, confío plenamente y sé que van a hacer su mejor esfuerzo".

Sheinbaum dijo que confía en la dirección de Morena, comandada por Mario Delgado (Foto: Especial)

“Este es un asunto de todas y todos los militantes y de quien se está afiliando ahora, porque hay un proceso de afiliación para poder participar, a todos aquellos que se afilien que sepan que hay principios en Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, pero no sólo eso, sino de no usar prácticas que en algún momento se usaron para una elección, entre todos tenemos que cuidar la democracia”, agregó.

La mandataria capitalina dijo que a los servidores públicos de su gobierno les dio plena libertad de participar en la inscripción de las listas del partido, en la antesala del Congreso.

“Aquí se dio libertad para quien quisiera inscribirse, se inscribiera, no venía establecido en la convocatoria que si era servidor público no se debería participar. En mi caso les di la libertad y obviamente lo que tiene que ser: siempre dividamos el trabajo como servidor público y militante”, agregó.

Por último, reconoció que el proceso de la confección de las listas ha sido un trabajo difícil para la dirección morenista.

