México recupera 8 mil piezas arqueológicas del extranjero

El gobierno de México ha recuperado casi ocho mil piezas arqueológicas en el extranjero con ayuda de países aliados, como Italia.

Además, cuenta con el apoyo de la Guardia Nacional que protege el patrimonio cultural y combate este tipo de tráfico.

Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), destacó la sofisticada estrategia para que las piezas que están en otros países regresen a México, pues las habilidades del personal de la Cancillería en el exterior permitieron lograr resultados sin necesidad de litigios, que implican un mayor costo económico.

En entrevista con El Heraldo de México, Celorio explicó que las únicas piezas que pueden estar en otra nación de forma legal son aquellas en las que el poseedor cuenta con un certificado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Son cuatro las modalidades en que el gobierno federal ha recuperado su patrimonio cultural: una es mediante devoluciones voluntarias, pues hay cada vez más personas que se presentan a las embajadas o consulados para regresar las piezas; se ha detectado que los coleccionistas fallecen y sus herederos prefieren entregarlas, o porque hay quienes entienden la importancia de estos bienes para las comunidades originarias, detalló el funcionario, quien hizo referencia a la reciente entrega de dos mil piezas por parte de un particular en Barcelona, España.

“Hay que entender las piezas arqueológicas, no como obras de arte, no son adornos, no son pisapapeles”, enfatizó el consultor.