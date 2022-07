Hombre salió a vender esquites y le arrebataron la vida en Tamaulipas

Don Beto, el "Señor de los Troles", murió víctima de varias patadas y golpes a su cabeza que le generaron una muerte cerebral el pasado miércoles; murió en el área de cuidados intensivos del Hospital General de Tampico "Dr. Carlos Canseco".

Su familia refirió que Don Beto no regresó a su casa el miércoles luego de salir a vender sus trolelotes o como los conocen en otras regiones del país, ezquites, al caer la noche salieron a buscarlo siendo localizado tirado malherido en una solitaria brecha en la colonia Miramapolis de Ciudad Madero.

Los golpes que le dieron sus asaltantes, quienes apenas y le quitaron unos cuantos pesos, le causaron muerte cerebral, y estuvo en coma varios días, pero su cansado cuerpo no pudo más.

Durante este fin de semana, sus amigos lo recordaron, dijeron que día que fue asaltado había ido al mercado de Tampico para comprar granos de elote, ahí presumió con muchas ganas que le había sobrado dinero y se compró unos chiles rellenos y patitas de puerco; "hoy estamos y mañana quién sabe", le dijo a su amiga Antonia, quien no pudo contener el llanto por la pérdida de su amigo.

Carrito de Don Beto fue adornado con flores. Foto Especial.

Hoy, el cuerpo de Don Beto, fue sepultado durante la tarde del lunes en el cementerio de Las Chacas, familiares y amigos despidieron a Roberto García García, comerciante de la colonia Miramapolis, que falleció en el Hospital General de Tampico "Dr. Carlos Canseco".

No se hicieron esperar las muestras de afecto por parte de los asistentes que recordaron a la presunta víctima de un asalto, como un hombre trabajador y responsable, que nunca falto a sus obligaciones. El cuerpo del vendedor ambulante fue llevado hasta el sitio donde vendía diariamente trolelotes; su triciclo fue adornado con muchas flores de colores.

Jose García García, hermano de Roberto, pidió que se hagan los trabajos de investigación para capturar a los ladrones "la petición de toda nuestra familia es que no quede impune el caso. Hay mucha inseguridad y creo que la autoridad debe hacer algo al respecto. Hoy fue él y no sabemos qué pase más adelante. Mi carnal no hacía otra cosa más que trabajar, era muy respetuoso por todos. En el recorrido que se hizo, nos dimos cuenta de que era muy querido. Mucha gente lo despidió".

